VIDEO: iPhone X se proizvodi u 550 tisuća primjeraka dnevno

Appleov dobavljač Foxconn ubrzao produkciju do maksimalnih mogućnosti.

Prema riječima poznatog analitičara KGI-a Ming-Chi Kuoa, proizvodnja iPhone X telefona dosegla je najvišu točku, što znači da Foxconn sada svaki dan proizvede 550.000 jedinica.

Ista stvar se događa i u pogonima dobavljača komponenti koji sada punim kapacitetom izrađuju dijelove za najnoviji Appleov telefon, pa je tako izrada LTE antena Careera uvećana prošli mjesec za 100%, dok su dot projekcijski moduli Sharpa i LG-a koji se koriste u true depth kameri dosegli 90 posto kapaciteta proizvodnje.

Kuo kaže kako očekuje da će prodaja novog telefona u prvom kvartalu 2018. ići sporije nego što se očekivalo, no to je iz tog razloga što će se u četvrtom kvartalu 2017. popeti za 10 do više posto od planirane.

To znači da će dio telefona za koje se isporuka očekivala početkom 2018. biti isporučen prije kraja ove godine.

I za kraj Kuo kaže da potražnja za iPhoneom X nije slaba kao što se to u nekim medijima pričalo vezano uz visoku cijenu, već su isporuke u startu išle nešto sporije dok Apple nije napokon prisilio dobavljače da se malo zahuktaju.

U idućem broju časopisa VIDI br. 261 pronaći ćete detaljnu recenziju novog iPhonea X, a naš prvi video test pogledajte ovdje.